У Запоріжжі мітингують через заборону торгівлі під час карантину

У Запоріжжі підприємці, які торгують на ринках, 17 березня вийшли на мітинг під будівлю міської ради

Фото: Укрінформ

У Запоріжжі підприємці, які торгують на ринках, 17 березня вийшли на мітинг під будівлю міської ради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Нагадаємо, 16 березня мер Запоріжжя анонсував закриття усіх об’єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб, крім магазинів та аптек, через карантин та погрозу поширення коронавірусу. При цьому зазначено, що в місті немає жодного хворого на коронавірус.

За інформацією Укрінформу, підприємці, які вийшли на мітинг, заявляють, що міськрада позбавила їх можливості продати продукти.

"Ми теж боїмось коронавірусу, але ми не можемо сидіти вдома. В місті немає спалаху. Чому працюють супермаркети? Чому ви підтримуєте олігархів, а нас знищуєте?", - цитує видання місцеву підприємницю.

Торговці збирають підписи під зверненням щодо незаконності закриття ринків, яке передадуть Президенту.

Мітинг під будівлею мерії розпочався о 9 годині, а близько 7 години ранку на ринку, що в Комунарському районі міста, торговці розкладали товар.

Після того, як адміністрація ринку провела роз'яснювальну роботу, частина торговців склала товар. Продавці м'яса винесли за територію ринку столи і почали торгувати стихійно.

"Ми вчора забили тварин, отримали дозвіл на продаж, ввечері дізнались про карантин. Ввечері нам сказали, що нам дадуть час продати товар, що нам з ним робити?", - говорять продавці.

В міськраді поки що подію не коментують.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

17 березня Верховна Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).