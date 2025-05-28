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28 травня 2025, 13:52

Експерт розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми

28 травня 2025, 13:52
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фото: ілюстративне
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Якщо росіяни пройдуть Юнаківку та займуть декілька висот, то FPV-дронами почне атакувати Суми

Про це Ігор Лапін, майор ЗСУ у відставці, розповів Еспресо, передає RegioNews.

За його словами, ворог накопичив близько 60 тис. особового складу, щоб спочатку штурмувати малими групами, тому що через ліси та болота Сумщини ворожа техніка не пройде.

"Щодо Сумського напрямку, то хочу сказати, що ворог сьогодні, якщо не помиляюся, застосував по Сумах КАБ, тобто дістають вже цими авіабомбами. Якщо росіяни пройдуть Юнаківку та займуть пару висот, то FPV-дронами почнуть розбирати Суми", - повідомив Лапін.

На його думку, треба налагоджувати другу і третю лінії оборони, робити для них під'їзні шляхи, враховуючи місцевість, та накривати їх сітками, бо росіяни мають колосальну кількість FPV-дронів на оптоволокні.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали майже 70 обстрілів по Сумській області.

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