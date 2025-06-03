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03 червня 2025, 10:15

Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Сумах: є жертва і постраждалі

03 червня 2025, 10:15
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фото: SUMY GO
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У вівторок, 3 червня, армія РФ обстріляла місто Суми. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, є багато поранених

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених", — йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що удар по місту був з далекобійної РСЗВ з касетами. Всього було 4 прильоти по різним районам міста.

Нагадаємо, на Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію.

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