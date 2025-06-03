Після обстрілу Сум кількість поранених зросла до 25, троє дітей – у важкому стані

фото: ДСНС України

У результаті російського обстрілу кількість поранених у Сумах досягла 25 осіб. Шестеро перебувають у важкому стані, серед яких – троє дітей

Про це повідомила Сумська міська рада, передає RegioNews.

За інформацією керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Станіслава Полякова, відомо про п'ять влучань у трьох районах міста.

У штабі з постраждалими працюють представники структурних підрозділів міської ради та поліції, благодійних організацій.

Комунальники, рятувальники та волонтери готуються розпочати аварійно-ремонтні роботи.

За словами Володимира Зеленського, ранковий обстріл міста Суми – черговий абсолютно свідомий воєнний злочин російських агресорів.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих. Також повыдомлялося про 20 поранених.

3 і 4 червня оголошено Днями жалоби в Сумській міській територіальній громаді.