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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує RegioNews.

Замість Артюха на посаду голови Сумської ОВА уряд погодив Олега Григорова.

Також уряд погодив звільнення Артема Лисогора з посади голови Луганської ОВА. Замість нього призначено Олексія Харченка, керівника Сєвєродонецької МВА.

Звільнення Артюха відбувається після російського ракетного удару по Сумах 13 квітня, внасдіжок якого загинули 35 людей та отримали поранення 129.

Нагадаємо, мер Конотопа Артем Семеніхін звинуватив Володимира Артюха в тому, що він організував нагородження військовослужбовців 117-ї бригади ТрО в конгрес-центрі СумДУ. Військові в той момент були в укриттях, натомість постраждали цивільні.

Артюх визнав, що в день удару відбулося нагородження військових, проте наголосив, що не ініціював його. Він зазначив, що його на цей захід запросили, але хто саме – не сказав.

14 квітня в Сумській облраді внесли проєкт рішення про недовіру Володимиру Артюху.