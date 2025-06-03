12:17  03 червня
У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ
10:59  03 червня
У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії
08:25  03 червня
У Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати окупантів за минулу добу
UA | RU
UA | RU
03 червня 2025, 12:41

Зеленський відреагував на російський терор у Сумах

03 червня 2025, 12:41
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

Ранковий обстріл міста Суми – черговий абсолютно свідомий воєнний злочин російських агресорів

Про це написав президент Володимир Зеленський у Фейсбук, передає RegioNews.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених", – зазначив глава держави.

За його словами, це все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну.

"Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щоденно Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих та 20 людей поранено.

3 і 4 червня оголошено Днями жалоби в Сумській міській територіальній громаді.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
загиблі Суми атака російська армія Зеленський Володимир цивільні
Армія РФ вдарила по інфраструктурі Краматорська і залишила тисячі людей без газу
03 червня 2025, 11:39
Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО
03 червня 2025, 11:36
Смертельний обстріл Сум: уже 3 загиблих і 20 поранених
03 червня 2025, 11:12
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Побили й затягнули в авто: на Рівненщині працівники ТЦК отримали підозру від ДБР
03 червня 2025, 14:17
Після обстрілу Сум кількість поранених зросла до 25, троє дітей – у важкому стані
03 червня 2025, 13:57
В Україні з'явиться військовий омбудсмен: кого він захищатиме
03 червня 2025, 13:37
Олена Шуляк розповіла, як українцям змінити професію безкоштовно
03 червня 2025, 13:15
На Житомирщині чоловік із ножем напав на перехожого і поліцейського
03 червня 2025, 13:09
Операція "Павутина" та переговори у Стамбулі. Чого чекати далі?
03 червня 2025, 12:19
У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ
03 червня 2025, 12:17
Розслідування Bihus.info: у команді Тимура Ткаченка – фігурант справи НАБУ
03 червня 2025, 12:03
Відому українську спортсменку номінували на престижну міжнародну премію
03 червня 2025, 11:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »