Зеленський відреагував на російський терор у Сумах

фото: ДСНС України

Про це написав президент Володимир Зеленський у Фейсбук, передає RegioNews.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених", – зазначив глава держави.

За його словами, це все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну.

"Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щоденно Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих та 20 людей поранено.

3 і 4 червня оголошено Днями жалоби в Сумській міській територіальній громаді.