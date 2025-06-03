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03 червня 2025, 17:08

Удар по Сумах: помер 43-річний чоловік, його 7-річна донька – у тяжкому стані

03 червня 2025, 17:08
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фото: ДСНС України
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Внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу міста Суми кількість жертв зросла — у лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у критичному стані після атаки 

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, 7-річна донька загиблого також зазнала тяжких поранень, нині вона у лікарні. Стан дівчинки залишається важким, медики борються за її життя.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Відомо про 25 поранених, серед них – троє дітей.

3 і 4 червня оголошено Днями жалоби в Сумській міській територіальній громаді.

За словами Володимира Зеленського, ранковий обстріл міста Суми – черговий абсолютно свідомий воєнний злочин російських агресорів.

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