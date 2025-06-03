Удар по Сумах: помер 43-річний чоловік, його 7-річна донька – у тяжкому стані

фото: ДСНС України

Внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу міста Суми кількість жертв зросла — у лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у критичному стані після атаки

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, 7-річна донька загиблого також зазнала тяжких поранень, нині вона у лікарні. Стан дівчинки залишається важким, медики борються за її життя.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Відомо про 25 поранених, серед них – троє дітей.

3 і 4 червня оголошено Днями жалоби в Сумській міській територіальній громаді.

За словами Володимира Зеленського, ранковий обстріл міста Суми – черговий абсолютно свідомий воєнний злочин російських агресорів.