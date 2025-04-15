Удар по Сумах: у лікарнях перебувають 44 людини, стан 7 – важкий

фото: Сумська міська рада

У лікарнях перебувають 44 людини, поранені внаслідок російської ракетної атаки на Суми, серед яких 10 дітей

Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що стан сімох поранених важкий.

За інформацією управління охорони здоров'я, кількість постраждалих зросла до 125: 107 дорослих і 18 дітей.

У ДСНС повідомляли, що внаслідок ракетного удару загинуло 35 людей. Серед них – двоє дітей.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

У місті триває триденна жалоба за загиблими.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ".

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