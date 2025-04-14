Удар по Сумах: збільшилась кількість загиблих і постраждалих
У Сумах продовжуються рятувальні роботи. На жаль, збільшилась кількість жертв
Про це повідомляють в ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії в Сумах. Розбирають завали та демонтують аварійні реконструкції.
Станом на 20:00, 14 квітня, внаслідок ракетного удару загинуло 35 людей. Серед загиблих двоє дітей. Також постраждали 129 осіб, з них 17 дітей.
Нагадаємо, росіяни завдали удару по центру міста Суми 13 квітня, у Вербну неділю. Внаслідок обстрілу суттєві руйнування. На місці працюють всі служби.
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