Фото: ДСНС

У Сумах продовжуються рятувальні роботи. На жаль, збільшилась кількість жертв

Про це повідомляють в ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії в Сумах. Розбирають завали та демонтують аварійні реконструкції.

Станом на 20:00, 14 квітня, внаслідок ракетного удару загинуло 35 людей. Серед загиблих двоє дітей. Також постраждали 129 осіб, з них 17 дітей.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по центру міста Суми 13 квітня, у Вербну неділю. Внаслідок обстрілу суттєві руйнування. На місці працюють всі служби.