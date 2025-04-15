Окупанти атакували дроном авто у Бериславі на Херсонщині: є постраждалі
Зранку 15 квітня російські військові атакували з дрона автівку у Бериславі Херсонської області
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. У 59-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та рук. Його стан – середньої важкості.
Ще одна жінка перебуває у тяжкому стані. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення передпліччя.
Постраждалі перебувають під наглядом лікарів.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували 37 населених пунктів у Херсонській області. Восьмеро людей дістали поранення.
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