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14 квітня 2025, 08:59

Трамп прокоментував удар по Сумах: що сказав очільник Білого дому

14 квітня 2025, 08:59
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фото: з відкритих джерел
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Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ"

Про це повідомляє CNN, передає RegioNews.

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав президент США.

На уточнююче питання щодо того, що означає, що вони "зробили помилку", Трамп не відповів та попросив журналіста "запитати у них".

"Вони помилилися. Послухайте, запитаєте їх. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я тут дуже короткий проміжок часу. Це війна, яка була за Байдена", – додав він.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула до 117 осіб. Найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет, а також знищено транспортні засоби.

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