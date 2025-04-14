11:59  14 квітня
В Україні оновили програму "Доступні ліки": які препарати додали
11:51  14 квітня
У Києві маршрутка з пасажирами влетіла в автоцистерну: є постраждалі
06:18  14 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ – Вінниця – Жмеринка
UA | RU
UA | RU
Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
14 квітня 2025, 12:23

Військові знали про загрозу: нові деталі трагедії в Сумах

14 квітня 2025, 12:23
Читайте также на русском языке
Я б не викривала такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира...
Я б не викривала такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира...
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Ранок неділі. Генералу Нестеренку доповіли про військовий захід у центрі міста. Також тоді вже військовим було відомо про загрозу ракетної атаки. Відповідь генерала була на кшталт, з матом: "Таких атак до... х". Нічого не відмінили. Населення навколо, звісно не знало. Люди йшли до церкви, була запланована дитяча вистава. Це відбувалось багато разів і не тільки в Сумах.

Я б не викривала всі такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира та ще багатьох випадків, за які досі фактично нікого не покарано.

Генерал Нестеренко — один із найближчих до Сирського. Має корупційні історії. Ймовірність того, що йому та керівнику Сумської ОВА Артюху все зійде з рук, дуже висока.

Пане Президенте, я все ще вірю, що Ви це припините та покараєте. Не можу зробити вигляд, що нічого не відбувається, а Ви не можете "не помітити", адже володієте усією інформацією.

Якщо такі випадки будуть продовжуватись, а військові топи залишатимуться недоторканними...

Усі ці події жодним чином не зменшують злочинів росіян — ворог б’є по цивільних містах, вбиває, чинить навмисний терор щодня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Суми Генерал Нестеренко ракетний удар цивільні військові Зеленський Володимир звернення
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Путін б’є не тільки по Україні – а по репутації США та Трампа
14 квітня 2025, 14:30
Литва виділить Україні 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї
14 квітня 2025, 14:09
На Житомирщині жінка загинула, врізавшись на возі в електроопору
14 квітня 2025, 13:57
На Черкащині чадним газом отруїлася родина з двома дітьми
14 квітня 2025, 13:45
На Донеччині не вщухають обстріли: є загиблий та поранені
14 квітня 2025, 13:39
Україна досі не отримала обіцяні США системи Patriot, – Зеленський
14 квітня 2025, 13:22
У Києві п'яні юнаки гучно вмикали російську музику та глумилися на тлі трагедії в Сумах
14 квітня 2025, 13:00
Росіяни вдарили КАБом по селищу на Харківщині: наслідки
14 квітня 2025, 12:55
Росіяни скинули вибухівку на мешканця Херсона
14 квітня 2025, 12:51
У Сумах майже 40 поранених залишаються в лікарнях, 11 – у важкому стані
14 квітня 2025, 12:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Всі блоги »