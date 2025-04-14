Військові знали про загрозу: нові деталі трагедії в Сумах

Я б не викривала такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира...

Я б не викривала такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира...

фото: ДСНС

Ранок неділі. Генералу Нестеренку доповіли про військовий захід у центрі міста. Також тоді вже військовим було відомо про загрозу ракетної атаки. Відповідь генерала була на кшталт, з матом: "Таких атак до... х". Нічого не відмінили. Населення навколо, звісно не знало. Люди йшли до церкви, була запланована дитяча вистава. Це відбувалось багато разів і не тільки в Сумах.

Я б не викривала всі такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира та ще багатьох випадків, за які досі фактично нікого не покарано.

Генерал Нестеренко — один із найближчих до Сирського. Має корупційні історії. Ймовірність того, що йому та керівнику Сумської ОВА Артюху все зійде з рук, дуже висока.

Пане Президенте, я все ще вірю, що Ви це припините та покараєте. Не можу зробити вигляд, що нічого не відбувається, а Ви не можете "не помітити", адже володієте усією інформацією.

Якщо такі випадки будуть продовжуватись, а військові топи залишатимуться недоторканними...

Усі ці події жодним чином не зменшують злочинів росіян — ворог б’є по цивільних містах, вбиває, чинить навмисний терор щодня.