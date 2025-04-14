У Сумах оголосили триденну жалобу за загиблими під час ракетного удару

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У Сумах оголошено триденну жалобу за загиблими в результаті ракетного удару, який російські війська здійснили 13 квітня

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.

Зазначається, що 14, 15 та 16 квітня в Сумах оголошено днями жалоби.

"Учора місто зазнало чергового російського терору. Загинули десятки мирних людей, серед них – діти. Більше сотні поранених. Багато руйнувань. Це страшний біль для кожного з нас. Сумуємо. Пам’ятаємо. Щиро співчуваємо всім, хто втратив близьких”, – написав Кривошеєнко.

Посадовець висловив подяку іншим містам за підтримку, а також лікарям, рятувальникам і волонтерам, які борються за кожне людське життя.

Як відомо, у понеділок, 14 квітня, на знак жалоби приспустили прапори у Київській, Львівській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Закарпатській областях.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

За останніми даними, відомо про 34 загиблих, з них 2 дітей. Травмовано 119 людей, з них 15 дітей.

Володимир Зеленський закликав до жорсткої реакції міжнародної спільноти.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ".