Удар по Сумам: в больницах находятся 44 человека, состояние 7 – тяжелое

фото: Сумской городской совет

В больницах находятся 44 человека, ранены в результате российской ракетной атаки на Сумы, среди которых 10 детей

Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что состояние семи раненых тяжелое.

По информации управления здравоохранения, количество пострадавших возросло до 125: 107 взрослых и 18 детей.

В ГСЧС сообщали, что в результате ракетного удара погибли 35 человек. Среди них – двое детей.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

В городе продолжается трехдневный траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам, назвав его "ужасным" и "ошибкой РФ".

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