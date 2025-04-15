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15 квітня 2025, 09:46

На прикордонні Сумщини пролунали 164 вибухи: є пошкодження

15 квітня 2025, 09:46
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фото: Новинарня
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Уночі та зранку росіяни здійснили 64 обмежувачі прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 164 вибухи

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти обстріляли 8 громад.

  • Краснопільська громада: артобстріли (17 вибухів), FPV дрони (6), ВОГ з БПЛА (2), КАБи (14). Пошкоджено домоволодіння.
  • Великописарівська громада: FPV дрон (1), ВОГ з БПЛА (9).
  • Білопільська громада: ВОГ з БПЛА (1).
  • Миропільська громада: РСЗВ (33), артилерія (7), КАБи (6), FPV дрон (1).
  • Есманьська громада: FPV дрони (2), мінометні обстріли (18).
  • Середино-Будська громада: FPV дрон (1).
  • Юнаківська громада: артобстріли (16), РСЗВ (20), КАБи (9). Пошкоджено домоволодіння.
  • Новослобідська громада: FPV дрон (1).

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

Станом на 15квітня, внаслідок ракетного удару загинуло 35 людей. Серед загиблих двоє дітей. Також постраждали 129 осіб, з них 17 дітей.

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