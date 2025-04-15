Ворог атакував Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
Російські війська протяго 14 квітня атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Є пошкодження та постраждала
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, окупанти дронами-камікадзе поцілили по Мирівській і Марганецькій громадах. Постраждала 78-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.
Крім того, Великомихайлівську громаду Синельниківського району вчора надвечір РФ атакувала КАБом.
Пошкоджено шість приватних будинків, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. А на Херсонщині армія РФ обстріляла 37 населених пунктів, 8 поранених, серед них дитина.