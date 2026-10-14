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14 жовтня 2026, 11:39

У Рівному людину дістали з-під завалів після атаки: що відомо про наслідки

14 жовтня 2026, 11:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Рівненщині внаслідок атаки постраждали люди, зафіксовано влучання в житлову інфраструктуру та ураження двох підприємств агропромислового комплексу. У Рівному травмувалися п'ятеро людей

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, два підприємства агропромислового комплексу зазнали ураження ще вночі. Також зафіксовано влучання в житлову інфраструктуру.

"У Рівному постраждали п’ятеро людей, одна людина з політравмою середньої тяжкості – її дістали з-під завалів", – зазначив Олександр Коваль.

До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники, поліцейські та комунальні служби. Роботи ускладнюються через повітряну тривогу.

Обласна та міська комісії також розглядають питання переходу на дистанційне навчання. Про ухвалені рішення батьків обіцяють оперативно поінформувати.

Нагадаємо, вранці 14 жовтня Рівне зазнало чергової російської атаки. Під ударом опинився житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених.

Напередодні в центрі Рівного БпЛА влучив в корпус навчального закладу. Було відомо про 20 постраждалих. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав'ярню та прилеглі будівлі.

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