Росія атакувала Рівне: пошкоджено житловий сектор, є поранені

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Вранці 14 жовтня Рівне зазнало чергової російської атаки. Під ударом опинився житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

На місці події працюють усі відповідні служби. До ліквідації наслідків атаки залучені фахівці, які з’ясовують обставини та оцінюють завдані пошкодження.

Представники міської влади також перебувають на місці події та координують роботу служб.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня в центрі Рівного БпЛА влучив в корпус навчального закладу. Було відомо про 20 постраждалих. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав'ярню та прилеглі будівлі.