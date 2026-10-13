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13 жовтня 2026, 14:01

Уже 20 постраждалих, двоє – у реанімації: подробиці атаки на Рівне

13 жовтня 2026, 14:01
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Фото: Національна поліція
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У Рівному тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по навчальному закладу. Кількість поранених уже зросла до 20 людей, двоє з них перебувають у реанімації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки будівля зазнала значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав'ярню та прилеглі будівлі.

Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працюють усі екстрені служби.

Поліцейські та нацгвардійці охороняють територію, а вибухотехніки обстежують її на наявність небезпечних уламків. Психологи поліції надають допомогу постраждалим і громадянам, які перебувають на місці події.

Слідчі СБУ в Рівненській області та поліції документують обставини воєнного злочину. Під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня в центрі Рівного БпЛА влучив в корпус навчального закладу. Було відомо про 14 постраждалих. Одна людина перебувала у важкому стані.

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