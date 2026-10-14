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14 октября 2026, 11:39

В Ровно человека достали из-под завалов после атаки: что известно о последствиях

14 октября 2026, 11:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенской области в результате атаки пострадали люди, зафиксировано попадание в жилищную инфраструктуру и поражение двух предприятий агропромышленного комплекса. В Ровно травмировались пять человек

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, два предприятия агропромышленного комплекса потерпели поражение еще ночью. Также зафиксировано попадание в жилищную инфраструктуру.

"В Ровно пострадали пять человек, один человек с политравмой средней тяжести – его достали из-под завалов", – отметил Александр Коваль.

К ликвидации последствий атаки были привлечены спасатели, полицейские и коммунальные службы. Работы усложняются из-за воздушной тревоги.

Областная и городская комиссии также рассматривают вопросы перехода на дистанционное обучение. О принятых решениях родителей обещают оперативно проинформировать.

Напомним, утром 14 октября Ровно подверглось очередной российской атаке. Под ударом оказался жилищный сектор. Пока известно о трех раненых.

Накануне в центре Ровно БпЛА попал в корпус учебного заведения. Было известно о 20 пострадавших. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания.

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