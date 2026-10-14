9 постраждалих, серед них 15-річна дівчина: наслідки атак на Харківщині

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Харкові поранень зазнали жінки віком 76 і 77 років. У Дергачах постраждали чоловіки 40 і 55 років, у селищі Покотилівка – 15-річна дівчина, а в Люботині – 68-річний чоловік. У Близнюках поранено 36-річного чоловіка.

В Ізюмі 72-річна жінка та 68-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, медики надали допомогу двом чоловікам віком 26 і 49 років, які дістали поранень 12 жовтня в селищі Високий.

Російські війська атакували безпілотниками Основ’янський, Салтівський, Холодногірський і Шевченківський райони Харкова.

Загалом по Харківщині ворог застосував вісім ракет, два БпЛА типу "Герань-2", чотири безпілотники "Молнія", 13 FPV-дронів і 151 безпілотник, тип якого встановлюють.

У Харкові пошкоджено адміністративну будівлю, цивільне підприємство, супермаркет і 15 автомобілів.

У Богодухівському районі пошкоджено чотири автомобілі, магазин та автомобіль екстреної медичної допомоги в Золочеві.

У Куп’янському районі пошкоджено будівлю пошти та кав’ярню в селищі Шевченкове.

В Ізюмському районі руйнувань зазнали торговельні павільйони, житлові будинки, складські й адміністративні будівлі, гаражі, автомобілі, сільськогосподарська техніка та інші об’єкти.

У Харківському районі пошкоджено приватні будинки, автомобілі, гараж, дачний будинок і сміттєвоз. У Лозівському районі постраждали житловий будинок, сільськогосподарська техніка та залізнична інфраструктура. У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у Старому Салтові.

Нагадаємо, в ніч на 14 жовтня російські війська здійснили чергову серію ударів по залізничній інфраструктурі України. Під ворожим вогнем опинилися Харківщина, Київщина, Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина.