Фото: ДСНС

У ніч на 14 жовтня російські війська атакували обʼєкт залізничної інфраструктури у Жмеринському районі. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Ліквідацію наслідків суттєво ускладнювали постійні загрози повторних ударів безпілотників та балістичних ракет – через небезпеку рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботу та повертатися до гасіння після відбою. Наразі всі осередки займання ліквідовані, сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

До робіт залучались понад 50 рятувальників і 13 одиниць техніки ДСНС, два пожежні потяги та вогнеборців "Укрзалізниці".

На щастя, загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня російські війська здійснили чергову серію ударів по залізничній інфраструктурі України. Крім Вінниччини, під ворожим вогнем опинилися Харківщина, Київщина, Хмельниччина та Тернопільщина.