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13 жовтня 2026, 11:59

Атака на Рівне: 14 поранених, одна людина у важкому стані

13 жовтня 2026, 11:59
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Фото: Telegram/Труха
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Внаслідок російської атаки на Рівне поранення отримали 14 людей

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, одна людина перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої важкості.

У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад будівлі.

Пожежу локалізовано. На місці продовжують працювати всі відповідні служби.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня в центрі Рівного БпЛА влучив в корпус навчального закладу. Повідомлялося, що внаслідок удару є значні пошкодження та поранені.

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