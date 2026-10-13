Атака на Рівне: 14 поранених, одна людина у важкому стані
Внаслідок російської атаки на Рівне поранення отримали 14 людей
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
За його словами, одна людина перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої важкості.
У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад будівлі.
Пожежу локалізовано. На місці продовжують працювати всі відповідні служби.
Нагадаємо, зранку 13 жовтня в центрі Рівного БпЛА влучив в корпус навчального закладу. Повідомлялося, що внаслідок удару є значні пошкодження та поранені.
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