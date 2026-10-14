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14 жовтня 2026, 10:08

Масштабна нічна атака: РФ запустила по Україні 39 балістичних ракет та 128 БпЛА

14 жовтня 2026, 10:08
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 14 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина. Особливість – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість "балістики" по об’єктах енергетики.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:

  • 39 ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс;
  • 128 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. 77 реактивних), "Бандероль/Дань-Т", Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 119 цілей:

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс;
  • 115 ворожих БпЛА різних типів (із них – 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

Станом на 09:00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої атаки пошкоджені об’єкти та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу й чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електроенергії.

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