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24 січня 2025, 03:20

На Рівненщині група підлітків побила 16-річного юнака: за справу взялася поліція

24 січня 2025, 03:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Рівненському районі 16-річного хлопця побили однолітки. Хулігани записали свої злочинні дії на відео. Особи фігурантів уже встановили, триває слідство

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Правоохоронці виявили відео 22 січня під час моніторингу соціальних мереж. За матеріалами справи, інцидент стався ще в жовтні 2024 року. На ролику однолітки лупцюють 16-річного мешканця Рівненського району.

Слідчі внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

"Ювенальні поліцейські встановили осіб, причетних до інциденту. З ними спілкуються правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщини вчитель побив учня. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту за фактом побиття вчителем учня Мульчицького ліцею у Вараській громаді.

Як повідомлялося раніше, у Білій Церкві на Київщині підлітки зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. Там 16-річний хлопець погрожував їй, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на дівчинку психологічний тиск та вимагав 15 тисяч гривень.

20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів. Його взяли під арешт.

Раніше повідомлялося, що поліція встановила 10-х учасників події.

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