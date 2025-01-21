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21 січня 2025, 01:10

Катування та вимагання грошей у 12-річній дівчинці: на Київщини оголосили підозру 16-річному юнаку

21 січня 2025, 01:10
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фото: поліція
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Юнак, який фігурує серед інших учасників побиття дівчинки у місті Біла Церква, отримав підозру за фактом катування її та вимагання грошей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Юнак та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. У подальшому з метою залякування дівчини хлопець погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.

Одночасно з фізичною розправою 16-річний фігурант вчиняв на дівчину психологічний тиск та вимагав з неї 15 тисяч гривень.

За скоєне юнаку загрожує до 12-ти років тюрми.

У поліції зазначили, що відносно ще трьох неповнолітніх розслідують кримінальне провадження за ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, побиття та знущання над 12-річною дівчинкою неповнолітні знімали на телефон.

Київська область катування здирництво підлітки бійка підозра
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