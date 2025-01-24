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24 января 2025, 03:20

В Ровенской области группа подростков избила 16-летнего юношу: за дело взялась полиция

24 января 2025, 03:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенском районе 16-летнего парня избили сверстники. Хулиганы записали свои преступные действия на видео. Личности фигурантов уже установили, продолжается следствие

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители обнаружили видео 22 января во время мониторинга социальных сетей. По материалам дела, инцидент произошел еще в октябре 2024 года. На ролике сверстники избивают 16-летнего жителя Ровенского района.

Следователи внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

"Ювенальные полицейские установили лиц, причастных к инциденту. С ними общаются правоохранители", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Ровенской области учитель избил ученика. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента по факту избиения учителем ученика Мульчицкого лицея в Варашской общине.

Как сообщалось ранее, в Белой Церкви в Киевской области подростки собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девушку. Там 16-летний парень угрожал ей, ударил и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал 15 тысяч гривен.

20 января правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательств средств. Его взяли под арест.

Ранее сообщалось, что полиция установила 10 участников события.

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