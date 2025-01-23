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У селі Копищі Коростенського району 52-річна матір знущалась над дитиною. Поліція розслідує кримінальне провадження відносно жінки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився ще у вересні 2024 року. Сцени насильства зафіксував на відео товариш хлопчика, що живе по сусідству. В січні цього року він передав запис однокласнику. Згодом відео опублікували у соцмережах.

Наразі сім’я перебуває під контролем соцслужб для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно жінки за ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) КК України. Проводяться відповідні психологічні експертизи, вирішується питання щодо повідомлення кривдниці про підозру.

Нагадаємо, раніше у поліції розкрили нові подробиці побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві.