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У мережі з'явилося нове відео побиття школярки: поліція Києва почала розслідування
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23 січня 2025, 20:37

У мережі з'явилося нове відео побиття школярки: поліція Києва почала розслідування

23 січня 2025, 20:37
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скріншот із відео
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Правоохоронці повідомили про черговий випадок насильства щодо дівчинки-підлітка. Процес побиття дівчинки зняли на відео та оприлюднили у мережі

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що цей факт поліцейські виявили 23 січня під час моніторингу соцмереж.

Відео побиття дитини з'явилося в одному з Telegram-каналів. На оприлюднених кадрах видно, як дві юні дівчини по черзі б'ють дівчинку-підлітка в обличчя та сміються. А постраждала дівчинка при цьому плаче.

Правоохоронці встановлюють учасників події.

Нагадаємо, 22 січня суд обрав запобіжний захід 16-річному юнаку за катування та вимагання грошей у 12-річної дівчинки в Білій Церкві на Київщині. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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