У Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку

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В поліцію Білої Церкви надійшло повідомлення, що група підлітків побила 12-річну дівчинку

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіціх в Київській області, передає передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, свої дії неповнолітні знімали на телефон. Під час перевірки поліцейські з'ясували, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх: ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці.

Правоохоронці також виявили відео з побиттям дівчинки вищевказаними дітьми.

Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини. Згодом поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів на відео, згідно з вимогами чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що в приміщенні одного з ліцеїв Івано-Франківська між учнями 9 класу стався конфлікт, під час якого школяр побив однокласницю.

Нагадаємо, у квітні в одній зі шкіл Києва побили 13-річного хлопчика, йому довелося робити операцію.