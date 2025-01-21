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21 січня 2025, 19:37

У поліції розкрили нові подробиці побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві

21 січня 2025, 19:37
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фото: соцмережі
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Правоохоронці встановили уже 10 учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині

Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан в ефірі телеканалу "Ми - Україна". передає RegioNews.

За словами представника поліції, конфлікт виник через чутки, які потерпіла начебто розповсюджувала щодо декількох учасників події та можливого пошкодження нею дверей до помешкання, в якій проживає одна з учасниць. За їх ремонт у дівчинки і вимагали кошти.

Наразі поліція встановила 10 учасників даної події. Це діти віком від 10 до 16 років. Одному з учасників події, 16-річному хлопцеві, повідомили про підозру.

Нагадаємо, підлітки зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. Там 16-річний хлопець погрожував їй, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на дівчинку психологічний тиск та вимагав 15 тисяч гривень.

20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів. Раніше повідомлялося, що поліція встановила сімох учасників події.

кримінал Київська область Біла Церква Побиття
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