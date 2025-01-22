Катування та вимагання коштів у 12-річної дівчинки в Білій Церкві: 16-річного підлітка взяли під варту

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У середу, 22 січня, суд обрав запобіжний захід 16-річному юнаку за катування та вимагання грошей у 12-річної дівчинки в Білій Церкві на Київщині. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

"На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Юнак фігурує серед інших учасників побиття дівчинки. Наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину — досудове розслідування здійснюють за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожуватиме максимальний термін покарання — до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, підлітки зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. Там 16-річний хлопець погрожував їй, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на дівчинку психологічний тиск та вимагав 15 тисяч гривень.

20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів.

Раніше повідомлялося, що поліція встановила 10-х учасників події.