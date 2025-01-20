В одному з ліцеїв Рівненщини вчитель побив учня
У Вараській громаді Рівненщини вчитель побив учня. Наразі триває перевірка всіх обставин інциденту
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Він підкреслив, що школа повинна бути територією безпеки для учнів, місцем знань, а не насильства.
"В одному з ліцеїв на Рівненщині сталася неприпустима ситуація. Справа у мене на особистому контролі. Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші!", – наголосив Олександр Коваль.
Згодом стало відомо, що інцидент стався в селі Мульчиці. Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень повідомила, що за фактом побиття учня Мульчицького ліцею вже розпочали службове розслідування.
"Вчитель жодним чином і ні при жодних обставинах не мав права застосовувати силу та чинити фізичне насилля над дитиною…мені особисто телефонував тато дитини, з яким мали розмову, змістовну розмову. Ситуація складна, психологічної допомоги потребують усі", – зазначила Олена Корень.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині 14-річний підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника.