В одному з ліцеїв Рівненщини вчитель побив учня

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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Він підкреслив, що школа повинна бути територією безпеки для учнів, місцем знань, а не насильства.

"В одному з ліцеїв на Рівненщині сталася неприпустима ситуація. Справа у мене на особистому контролі. Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші!", – наголосив Олександр Коваль.

Згодом стало відомо, що інцидент стався в селі Мульчиці. Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень повідомила, що за фактом побиття учня Мульчицького ліцею вже розпочали службове розслідування.

"Вчитель жодним чином і ні при жодних обставинах не мав права застосовувати силу та чинити фізичне насилля над дитиною…мені особисто телефонував тато дитини, з яким мали розмову, змістовну розмову. Ситуація складна, психологічної допомоги потребують усі", – зазначила Олена Корень.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 14-річний підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника.