Побиття учня 8-го класу в ліцеї на Рівненщині: мати дитини претензій до вчителя не має

скріншот із відео

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту за фактом побиття вчителем учня Мульчицького ліцею у Вараській громаді

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 18 січня офіцер служби освітньої безпеки Вараського району виявила в соцмережах відео, на якому вчитель кілька разів долонею вдарив учня 8-го класу.

За наявними даними, мати дитини претензій до вчителя не має та учасником кримінального процесу бути не хоче. Про це жінка повідомила в телефонному режимі.

"Втім слідчим підрозділом вирішується правова кваліфікація вказаного інциденту. Поліцейські ініціювали проведення перевірки у ліцеї: залучені всі необхідні служби", – поінформували правоохоронці.

Нагадаємо, у Вараській громаді Рівненщини вчитель побив учня. Інцидент стався в ліцеї в селі Мульчиці. Голова ОВА Олександр Коваль тримає цю справу на особистому контролі.