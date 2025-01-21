20:15  20 січня
У Полтаві конфіскують квартиру вартістю 2 млн грн, записану на матір посадовця обласного ТЦК
07:52  20 січня
У Києві три роки поспіль немає кліматичної зими: які це матиме наслідки
11:08  20 січня
У ДТП з квадроциклом на Львівщині загинув 8-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
21 січня 2025, 03:05

Побиття учня 8-го класу в ліцеї на Рівненщині: мати дитини претензій до вчителя не має

21 січня 2025, 03:05
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту за фактом побиття вчителем учня Мульчицького ліцею у Вараській громаді

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 18 січня офіцер служби освітньої безпеки Вараського району виявила в соцмережах відео, на якому вчитель кілька разів долонею вдарив учня 8-го класу.

За наявними даними, мати дитини претензій до вчителя не має та учасником кримінального процесу бути не хоче. Про це жінка повідомила в телефонному режимі.

"Втім слідчим підрозділом вирішується правова кваліфікація вказаного інциденту. Поліцейські ініціювали проведення перевірки у ліцеї: залучені всі необхідні служби", – поінформували правоохоронці.

Нагадаємо, у Вараській громаді Рівненщини вчитель побив учня. Інцидент стався в ліцеї в селі Мульчиці. Голова ОВА Олександр Коваль тримає цю справу на особистому контролі.

школа поліція слідство Побиття Рівненська область школярі підліток ліцей перевірка
В одному з ліцеїв Рівненщини вчитель побив учня
20 січня 2025, 21:55
На Рівненщині підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника
20 січня 2025, 03:05
"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok
19 січня 2025, 09:30
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Вбивство в Києві: судитимуть чоловіка, який труїв дружину заради майна та машини
21 січня 2025, 03:50
Задавив на смерть: на Тернопільщині під час ремонту мікроавтобуса загинув чоловік
21 січня 2025, 02:17
Без кордонів: Сили оборони показали, як працюють розвідувально-диверсійні групи ГУР
21 січня 2025, 01:40
Катування та вимагання грошей у 12-річній дівчинці: на Київщини оголосили підозру 16-річному юнаку
21 січня 2025, 01:10
Киянин намагався виїхати до Словаччини за підробленими документами
21 січня 2025, 00:39
На Харківщині чоловік підірвався на боєприпасі
21 січня 2025, 00:07
У поліції кажуть, що Вʼячеслав Зінченко готувався до вбивства Фаріон за книгами ФСБ
20 січня 2025, 23:44
На Закарпатті авто з’їхало з дороги та впало в річку
20 січня 2025, 22:40
В одному з ліцеїв Рівненщини вчитель побив учня
20 січня 2025, 21:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Ігор Петренко
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »