Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент

Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижують потерпілу, вимагаючи від неї гроші. Дописувачі у соцмережах навіть почали писати, що начебто в цій справі замішані наркотики, а батьки тих, хто бив дівчину, є високопосадовцями, а тому їм усе зійде з рук. RegioNews розбирався в цій ганебній ситуації, внаслідок якої постраждала 12-річна дівчинка

Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижують потерпілу, вимагаючи від неї гроші. Дописувачі у соцмережах навіть почали писати, що начебто в цій справі замішані наркотики, а батьки тих, хто бив дівчину, є високопосадовцями, а тому їм усе зійде з рук. RegioNews розбирався в цій ганебній ситуації, внаслідок якої постраждала 12-річна дівчинка

Як знущалися з потерпілої

Відео зі знущаннями над потерпілою вже облетіло багато пабліків у соцмережах. На ньому видно, як підлітки принижують та б'ють дівчину, вигукуючи: "Навчись відповідати за свої слова і дії". Один з причетних до побиття навіть казав, що дівчина хотіла "мусорнутися", а хтось заявив, що її потрібно закопати в калюжі. Також перед побиттям потерпілої один з підозрюваних читав "Отче наш". Усе це супроводжувалось не лише побиттям, але й розпиленням газу в обличчя 12-річної дівчинки.

З допису у Facebook письменника та кінорежисера Олега Ущенка випливає, що батько, рідний та двоюрідний брати побитої дівчини зараз знаходяться на фронті. Далі він пише наступне: "У школі вашій донці на 2 роки старша дівчинка пропонує траву. Та каже, що не має грошей, старша каже, що дурня, віддаш пізніше. Але вашій доньці стає розуму відмовитися. Но! Вона розповідає подругам, що старша пропонувала траву. Хтось доносить старшій, що ваша донька "базікає" і "здає" старшу. Та збирає таких же дрібних розповсюджувачів трави, в основному діти дрібних чиновників у місті та поліції (про поліцію ще треба перепровірити, але ніби хтось з родичів отого, що тримає дівчинку за волосся, працює у правоохоронних органах, і "наркокартель" зі школярів від 14 до 16 років йде розбиратися з 12-річною дитиною, коли вона вигулює собаку".

Також журналісти з'ясували, що побита дівчина є переселенкою з іншого регіону.

Реакція поліції

Через резонанс цієї події 22 січня керівництво поліції Київщини навіть дало брифінг. У поліції визнали, що саме знущання над дівчиною відбулося ще 11 січня. Того ж дня до працівників поліції Білої Церкви звернулась мати дівчини, яку побили. Вона вимагала притягнути до відповідальності батьків дітей, які побили її доньку, а також провести профілактичні бесіди із самими дітьми. У поліції кажуть, що одразу почали з'ясовувати першочергові обставини події, а згодом мати потерпілої написала заяву з проханням притягти до відповідальності, як батьків, так і дітей, які знущалися над її донькою. 16 січня поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею — нанесення легких тілесних ушкоджень.

А вже 20 січня на своїй сторінці у Facebook правоохоронці Київської області заявили, що одному з неповнолітніх, 16-річному юнаку, який брав участь в знущаннях над дівчиною, повідомлено про підозру. Слідчі встановили, що підозрюваний неповнолітній з метою залякування дівчини погрожував їй, а також вдарив її по голові. Наостанок він навіть розпилив в обличчя потерпілої газовий балончик. Також встановлено, що підозрюваний юнак вчиняв над потерпілою психологічний тиск, а ще вимагав в неї 15 тис. грн. Тож тепер юнак є підозрюваним за фактом катування та вимагання грошей під час воєнного стану. Йому пред'явлено звинувачення за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України — "вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна".

Також юнаку інкримінують ч. 1 ст. 127 ККУ — "катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації його або інших осіб — карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років".

22 січня за рішенням суду підозрюваного неповнолітнього на два місці відправлено до СІЗО без права внесення застави.

Варто зазначити, що чим далі відбувалось розслідування правоохоронців, тим більше учасників побиття дівчинки почало фігурувати. Наприклад, першочергово в ході перевірки було з'ясовано, що тілесні ушкодження дитині нанесли троє осіб — ровесниця дівчинки, а також 15-річний та 16-річний хлопці. Згодом було встановлено вже сім учасників цієї події віком від 12 до 16 років. Наразі ж їх вже 10, а правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі. Хоча спочатку відносно трьох неповнолітніх, окрім 16-річного юнака, що вже в СІЗО, поліцейські Київщини розслідували кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України — "умисне легке тілесне ушкодження", а максимальна санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Реакція поліції на закиди в соцмережах

У поліції також відповіли на закиди, що ширяться у соцмережах та у ЗМІ, мовляв, неповнолітні учасники побиття дівчинки є дітьми чиновників чи правоохоронців. На це у поліції Київщини заявили, що на даний момент їм невідомо про те, що батьки цих дітей є дотичними до владних структур чи правоохоронної системи, але деякі з них служать в ЗСУ. Крім цього, у соцмережах навіть писали про те, що деякі неповнолітні, які фігурують в скандалі, начебто торгують наркотичними засобами. Наприклад, під час брифінгу в поліції Київщини один із представників ЗМІ заявив, що одна з родичок потерпілої розповідала журналістам, що начебто потерпілій дівчині пропонували спробувати якусь наркотичну речовину, але вона відмовилась, після чого розповіла про це своїм подругам. Начебто за це її і катували. У поліції зазначили, що наразі встановлюються усі мотиви знущань над дівчиною, а також перевіряються припущення, що до цього можуть бути причетні наркотики, але наразі слідству невідомо про те, що потерпілу спонукали спробувати наркотичні речовини.

Що кажуть освітяни

За словами начальника управління освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрія Петрика, про побиття 12-річної дівчинки їм стало відомо по обіді 15 січня, коли сам інцидент, як вже наголошувалося, стався 11 січня.

"Про це дізналась класний керівник дівчини з розмов про це інших учнів. Після цього класний керівник доповіла директору школи, де навчається дівчина, а вже директор доповів про це керівникам управління освіти", — зазначив Юрій Петрик.

Він запевнив, що виступає за об'єктивне розслідування ситуації, мовляв, ніхто не буде намагатися "зам'яти" ситуацію, як про це висловлюються деякі дописувачі в соцмережах.

Місцеві журналісти кажуть, що в соцмережах навіть є заклики до самосуду над підозрюваними. В той самий час в управлінні освіти Білоцерківської міськради запевняють, що провели з дітьми зі школи, де навчається потерпіла, виховну роботу, пояснивши, що самосуд — такий самий злочин, як і те, що вчинили підлітки, побивши дівчину.

В якому стані перебуває потерпіла

В поліції Київщини наголошують, що дівчинка пройшла обстеження і після судових експертиз можна буде констатувати наявність тілесних ушкоджень. З самого початку і наразі з дівчиною працюють психологи.

В той самий час Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що його представник в Київській області Микита Козиренко вже взяв під особистий контроль цю справу, співпрацюючи з поліцією області. Натомість представники Офісу Омбудсмана вже зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч з директором школи, в якій навчаються учні причетні до цієї події. Керівництво запевнило, що будуть здійснені роз'яснювальні роботи як з учнями, так і з батьками щодо унеможливлення надалі аналогічних випадків.