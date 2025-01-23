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23 січня 2025, 23:49

Поліція повідомила про новий випадок побиття підлітка – цього разу на Вінниччині

23 січня 2025, 23:49
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фото ілюстраційне: pixabay.com
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Правоохоронці розпочали розслідування щодо побиття 12-річного хлопчика у Вінницькій області. Відео побиття було оприлюднене у соціальних мережах

Про це повідомили в поліції Вінницької області, передає RegioNews.

До поліції звернулася мати хлопчика, жителька Хмільницького району. Вона розповіла, що побачила у мережі відео, як її сина, учня 6 класу біля місцевого магазину б'є восьмикласник. Нападник навчається у тому ж ліцеї, що і син жінки.

Поліцейські з'ясували, що подія сталась 6 січня. А побиття за вказівкою 13-річного нападника знімав однокласник потерпілого.

Правоохоронці вивчили відео, провели опитування учасників події, свідків та їхніх батьків.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Нагадаємо, підлітки зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. Там 16-річний хлопець погрожував їй, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на дівчинку психологічний тиск та вимагав 15 тисяч гривень.

20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів. Його взяли під арешт.

Раніше повідомлялося, що поліція встановила 10-х учасників події.

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