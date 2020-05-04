Я не прогинав голову перед режимом, - мер Івано-Франківська

Мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа викликали на допит по двох, відкритих щодо нього, кримінальних справах

Фото: Руслан Марцінків

Мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа викликали на допит по двох, відкритих щодо нього, кримінальних справах

На міського голову Івано-Франківська відкрито кримінальні справи щодо переміщення ромів на Закарпаття та щодо роботи ринків в умовах карантину. Мер побував на допиті та назвав безглуздими обидва провадження.

Про це Руслан Марцінків заявив на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Хочу зазначити, що побував на допиті по двох кримінальних справах. Вважаю їх безглуздими. Адже одну відкрили через намагання врегулювати питання з недотриманням карантину особами ромської національності. А іншу – через роботу ринків, коли офіційної заборони уряду ще не було… Але хочу наголосити: я не прогинав голову ні перед яким режимом. А закон повинен бути один для всіх!", - йдеться в дописі мера.

ПРО СТАТИСТИКУ, КАРАНТИН, ДОПЛАТИ МЕДИКАМ ТА ЕКОНОМІКУ #про_стан_справ Традиційно розпочну зі СТАТИСТИКИ Але наперед... Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 4 травня 2020 р.

Він також висловив думку, що деякі рішення та обмеження карантину можна послабити, а заборону на відвідування кладовищ назвав недоцільною.

"Переконаний, що можуть працювати ряд магазинів з дотриманням усіх норм та вимог. Ініціювати це як місцеве рішення не буду. Адже однаково його оскаржують у судах і поліція штрафує підприємців. Хоча вважаю, що органи місцевого самоврядування мають бути наділені повноваженнями щодо регулювання обмежень на місцях. Тому звертаюся до уряду і надіюся на здоровий глузд. Дай, Боже, розуму прийняти дійсно мудре рішення", - сподівається Марцінків.

Нагадаємо, щодо Руслана Марцінківа розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську. 21 квітня під час оперативної наради міський голова різко висловився про людей ромської національності, запропонував "запакувати" їх в автобус і вивезти на Закарпаття.

На це зреагувала Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України. А також посольство США.

Марцінків пояснив, що намагався допомогти ромам потрапити додому, на Закарпаття. Свої висловлювання назвав емоційними та вибачився за них.

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