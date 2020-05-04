Львівщина: зафіксовано 16 смертей від COVID-19

В області коронавірус виявлено у 506 осіб

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В області коронавірус виявлено у 506 осіб

У Львівській області зафіксовано 16 летальних випадків від COVID-19, 506 хворих, 95 людей подолали недугу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Львів VS коронавірус у Facebook.

Сьогодні, 4 травня, близько 8:30 год померла львів'янка, їй було 87 років. Мала кілька супутніх захворювань. Спочатку лікувалась у Центрі легеневого здоров'я, опісля її перевели в обласну інфекційну лікарню. Була підключена до апарату ШВЛ. Коронавірус у жінки підтвердили ще 10 квітня.

Сумні новини... На Львівщині - 16-та смерть від COVID-19. Жінка, львів'янка, 87 років. Померла сьогодні близько 8:30... Опубліковано Львів VS коронавірус Понеділок, 4 травня 2020 р.

Учора повідомили про ще один летальний випадок на Львівщині. Пацієнту було 60 років, львів`янин. Помер 28 квітня в обласній лікарні у кардіохірургії. Результат посмертного обстеження на коронавірус прийшов після його смерті. Пацієнт був переведений з лікарні швидкої допомоги до Львівської обласної клінічної лікарні з підозрою на розшаровуючу аневризму аорти. Супутні захворювання — ішемічна хвороба серця.

Також відомо, що у доньки пацієнта позитивний результат на коронавірус.

Сумні новини: на Львівщині – 15-та смерть людини, інфікованої коронавірусом. Відомо, що пацієнту було 60 років,... Опубліковано Львів VS коронавірус Неділя, 3 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу. У понеділок МОЗ отримав понад півтисячі нових підозр.