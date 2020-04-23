Мера Івано-Франківська викликали на допит

Щодо міського голови Івано-Франківська розпочате кримінального провадження за фактом заклику до примусового переміщення людей

Фото: Руслан Марцінків

Щодо міського голови Івано-Франківська розпочате кримінального провадження за фактом заклику до примусового переміщення людей

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

О 10 годині у вівторок, 28 квітня, його викликали на допит на вулицю Сахарова, де розміщене Управління національної поліції.

Нагадаємо, щодо Руслана Марцінківа розпочате кримінального провадження за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією.

21 квітня під час оперативної наради міський голова різко висловився про людей ромської національності, запропонував "запакувати" їх в автобус і вивезти на Закарпаття.

На це зреагували Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України і посольство США.

Марцінків пояснив, що намагався допомогти ромам потрапити додому, на Закарпаття. Свої висловлювання назвав емоційними та вибачився за них.