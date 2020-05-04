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Прикарпаття: від COVID-19 померли 56 людей
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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
04 травня 2020, 11:18 13

Прикарпаття: від COVID-19 померли 56 людей

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04 травня 2020, 11:18 13
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За період травневих свят в Івано-Франківській області померли п'ятеро осіб
Фото з відкритих джерел
За період травневих свят в Івано-Франківській області померли п'ятеро осіб

В Івано-Франківській області зафіксовано 984 випадки інфікування коронавірусом, 56 смертей, 165 осіб одужали.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше хворих в Івано-Франківську - 269. Тут також зафіксована найвища кількість смертей.

Високі показники захворюваності у Калуському районі - 131, Надвірнянському - 121, Тисменицькому - 96, Рожнятівському - 51, Галицькому - 50, Тлумацькому - 42, Коломийському - 31, Долинському - 30.

Напередодні травневих свят, 30 квітня, в області повідомлялося про 51 летальний випадок. Станом на 4 травня показник зріс, від коронавірусу померли 56 людей.

Нагадаємо, в Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу. У понеділок МОЗ отримав понад півтисячі нових підозр.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус Прикарпаття Івано-Франківськ смерті смерть
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