Прикарпаття: від COVID-19 померли 56 людей
В Івано-Франківській області зафіксовано 984 випадки інфікування коронавірусом, 56 смертей, 165 осіб одужали.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
Найбільше хворих в Івано-Франківську - 269. Тут також зафіксована найвища кількість смертей.
Високі показники захворюваності у Калуському районі - 131, Надвірнянському - 121, Тисменицькому - 96, Рожнятівському - 51, Галицькому - 50, Тлумацькому - 42, Коломийському - 31, Долинському - 30.
Напередодні травневих свят, 30 квітня, в області повідомлялося про 51 летальний випадок. Станом на 4 травня показник зріс, від коронавірусу померли 56 людей.
Нагадаємо, в Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу. У понеділок МОЗ отримав понад півтисячі нових підозр.
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