В Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.
303 випадки стали летальними, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.
Найбільше інфікованих виявили у Києві, а тако у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Найменше на Луганщині, Чернігівщині та на Донеччині.
Розподіл хворих по областях такий:
Вінницька область — 436 випадків;
Волинська область — 340 випадків;
Дніпропетровська область — 460 випадків;
Донецька область — 81 випадок;
Житомирська область — 430 випадків;
Закарпатська область — 531 випадок;
Запорізька область — 285 випадків;
Івано-Франківська область — 984 випадки;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1535 випадків;
Київська область — 853 випадки;
Львівська область — 506 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 161 випадок;
Одеська область — 427 випадків;
Полтавська область — 227 випадків;
Рівненська область — 750 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 896 випадків;
Харківська область — 361 випадок;
Херсонська область — 139 випадків;
Хмельницька область — 116 випадків;
Чернівецька область — 1887 випадків;
Черкаська область — 312 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього з початку 2020 року надійшло 32 270 повідомлення про підозру на COVID-19
Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, раніше у МОЗі відзначили, що смертність від коронавірусу по регіонах непропорційна до кількості хворих.
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