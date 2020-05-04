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04 травня 2020, 09:51 11

В Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу

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04 травня 2020, 09:51 11
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У понеділок МОЗ отримав понад півтисячі нових підозр
Фото: pixabay.com
У понеділок МОЗ отримав понад півтисячі нових підозр

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

303 випадки стали летальними, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Найбільше інфікованих виявили у Києві, а тако у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Найменше на Луганщині, Чернігівщині та на Донеччині.

Розподіл хворих по областях такий:

Вінницька область — 436 випадків;

Волинська область — 340 випадків;

Дніпропетровська область — 460 випадків;

Донецька область — 81 випадок;

Житомирська область — 430 випадків;

Закарпатська область — 531 випадок;

Запорізька область — 285 випадків;

Івано-Франківська область — 984 випадки;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1535 випадків;

Київська область — 853 випадки;

Львівська область — 506 випадків;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 161 випадок;

Одеська область — 427 випадків;

Полтавська область — 227 випадків;

Рівненська область — 750 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 896 випадків;

Харківська область — 361 випадок;

Херсонська область — 139 випадків;

Хмельницька область — 116 випадків;

Чернівецька область — 1887 випадків;

Черкаська область — 312 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього з початку 2020 року надійшло 32 270 повідомлення про підозру на COVID-19

Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, раніше у МОЗі відзначили, що смертність від коронавірусу по регіонах непропорційна до кількості хворих.


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