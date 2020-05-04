Я не прогибал голову перед режимом, - мэр Ивано-Франковска

Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вызвали на допрос по двум, открытым в отношении него, уголовных делах

Фото: Руслан Марцинкив

Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вызвали на допрос по двум, открытым в отношении него, уголовных делах

На городского главу Ивано-Франковска открыто уголовные дела в отношении перемещения ромов на Закарпатье и относительно работы рынков в условиях карантина. Мэр побывал на допросе и назвал нелепыми оба производства.

Об этом Руслан Марцинкив заявил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Хочу отметить, что побывал на допросе по двум уголовным делам. Считаю их бессмысленными. Ведь одно открыли через попытки урегулировать вопрос с несоблюдением карантина лицами ромской национальности. А другое – через работу рынков, когда официального запрета правительства еще не было... Но хочу подчеркнуть: я не прогибал голову ни перед каким режимом. А закон должен быть один для всех!", - говорится в сообщении мэра.

О СТАТИСТИКУ, КАРАНТИН, ДОПЛАТЫ МЕДИКАМ И ЭКОНОМИКУ #про_стан_справ Традиционно начну со СТАТИСТИКИ Но заранее... Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 4 мая 2020 г.

Он также высказал мнение, что некоторые решения и ограничения карантина можно ослабить, а запрет на посещение кладбищ назвал нецелесообразным.

"Убежден, что могут работать ряд магазинов с соблюдением всех норм и требований. Инициировать это как местное решение не буду. Ведь все равно его оспаривают в судах и полиция штрафует предпринимателей. Хотя считаю, что органы местного самоуправления должны иметь полномочия по регулированию ограничений на местах. Поэтому обращаюсь к правительству и надеюсь на здравый смысл. Дай, Боже, разума принять действительно мудрое решение", - надеется Марцинкив.

Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске. 21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которая занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.

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