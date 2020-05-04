09:51  04 мая
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
15:26  04 мая
В регионах опять массово протестуют предприниматели
11:18  04 мая
Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 11:57 26

Я не прогибал голову перед режимом, - мэр Ивано-Франковска

Читайте також
українською мовою
04 мая 2020, 11:57 26
Читайте також українською мовою
Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вызвали на допрос по двум, открытым в отношении него, уголовных делах
Фото: Руслан Марцинкив
Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вызвали на допрос по двум, открытым в отношении него, уголовных делах

На городского главу Ивано-Франковска открыто уголовные дела в отношении перемещения ромов на Закарпатье и относительно работы рынков в условиях карантина. Мэр побывал на допросе и назвал нелепыми оба производства.

Об этом Руслан Марцинкив заявил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Хочу отметить, что побывал на допросе по двум уголовным делам. Считаю их бессмысленными. Ведь одно открыли через попытки урегулировать вопрос с несоблюдением карантина лицами ромской национальности. А другое – через работу рынков, когда официального запрета правительства еще не было... Но хочу подчеркнуть: я не прогибал голову ни перед каким режимом. А закон должен быть один для всех!", - говорится в сообщении мэра.

О СТАТИСТИКУ, КАРАНТИН, ДОПЛАТЫ МЕДИКАМ И ЭКОНОМИКУ #про_стан_справ Традиционно начну со СТАТИСТИКИ Но заранее...

Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 4 мая 2020 г.

Он также высказал мнение, что некоторые решения и ограничения карантина можно ослабить, а запрет на посещение кладбищ назвал нецелесообразным.

"Убежден, что могут работать ряд магазинов с соблюдением всех норм и требований. Инициировать это как местное решение не буду. Ведь все равно его оспаривают в судах и полиция штрафует предпринимателей. Хотя считаю, что органы местного самоуправления должны иметь полномочия по регулированию ограничений на местах. Поэтому обращаюсь к правительству и надеюсь на здравый смысл. Дай, Боже, разума принять действительно мудрое решение", - надеется Марцинкив.

Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске. 21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которая занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.

Читайте также: Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал".


коронавирус Ивано-Франковск криминальное дело мэр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек
04 мая 2020, 11:18
Львовская область: зафиксировано 16 смертей от COVID-19
04 мая 2020, 10:44
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
04 мая 2020, 09:51
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 14:40
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »