Намагалися допомогти: мер Івано-Франківська пояснив ситуацію з ромами
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Під час ефіру на радіо "Західний полюс" мера запитали щодо ситуації довкола скандалу з людьми ромської національності. Нагадаємо, Марцінків дав доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область, натомість правозахисники звернулися до влади з проханням оцінити такі дії. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціював відкриття кримінального провадження, а посольство США також не залишилося осторонь.
Мер пояснив, що жодної дискримінації в цьому не вбачає. Адже мова йшла про конкретних осіб, які понад місяць не дотримувалися карантину. На 102 і гарячу лінію міськвиконкому зверталися люди, розповідали, що деякі особи пристають до прохожих, вимагають кошти. При цьому були без масок, рукавиць, більше того - проживали у привокзалиному сквері міста, розміщеній навпроти вокзалу. Крім того, постанова Кабміну забороняє не те, що проживати у сквері, але прогулянки чи навіть саме перебування.
"До мене звернулися правоохоронці, щоб ми допомогли. Необхідно було надати транспорт для осіб ромської національності, які прописані в Іршавському та Свалявському районах Закарпатської області, щоб доставити їх додому, адже жоден громадський транспорт наразі не їздить - ні потягів, ні автобусів. На оперативній нараді я висловився, можливо, дещо емоційно, тому прошу вибачення", - пояснює мер.
Ранок четверга традиційно починаю на найтеплішому ;)Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 22 квітня 2020 р.
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