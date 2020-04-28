Друге кримінальне провадження відкрите на мера Івано-Франківська

Провадження відкрили через роботу ринків перед Великоднем

Фото: Руслан Марцінків

Провадження відкрили через роботу ринків перед Великоднем

Сьогодні в поліції міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Окремо хочу подякувати жителям Івано-Фраківська за підтримку. Сьогодні мав відбутися допит, велика кількість людей прийшла мене підтримати", - зауважує мер під час онлайн включення.

Допиту не було, його перенесли на 9:30 1 травня. Водночас мер дізнався про друге провадження.

"Справу відкрили щодо "мого дозволу" для роботи ринків перед Великодніми святами. Тоді прийшли підприємці після заяви пана Ляшка про рекомендацію закрити ринки. Я відстоював права підприємців працювати, адже офіційного документу не було. Мені відкриття цього провадження видалося дуже дивним, буду повідомляти про перебіг справи”, – зазначив Марцінків.

Оперативно про стан справ 28.04.2020/16:00 Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Нагадаємо, щодо Руслана Марцінківа розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську.

21 квітня під час оперативної наради міський голова різко висловився про людей ромської національності, запропонував "запакувати" їх в автобус і вивезти на Закарпаття.

На це зреагувала Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України. А також посольство США.

Марцінків пояснив, що намагався допомогти ромам потрапити додому, на Закарпаття. Свої висловлювання назвав емоційними та вибачився за них.

Читайте також: Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував". Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опинився в епіцентрі гучного скандалу через бажання допомогти правоохоронцям вивезти громадян ромської національності в Закарпатську область.