Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опинився в епіцентрі гучного скандалу через бажання допомогти правоохоронцям вивезти громадян ромської національності в Закарпатську область. "Запакувати і вивезти" - таким був короткий вердикт мера

Фото: Facebook

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опинився в епіцентрі гучного скандалу через бажання допомогти правоохоронцям вивезти громадян ромської національності в Закарпатську область. "Запакувати і вивезти" - таким був короткий вердикт мера

На різке висловлювання чиновника відреагували правозахисники, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та посольство США.

Кореспондент RegioNews з'ясовував як вплине скандал з ромами на політичне майбутнє Марцінківа.

Пакуйте ромів

На оперативній нараді в мерії Марцінків обурився, що правоохоронці не повністю впоралися і вивезли з міста лише частину ромів.

"Цигани, вірніше особи ромської національності… Ми ж вивезли їх на Закарпаття, чого вони й далі тут?", - дивувався мер.

Роми у привокзальному сквері Івано-Франківська.

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло пояснив, що 12 людей відмовилися їхати. Серед них четверо дітей. Як з’ясувалося, 10 осіб посадили в автобус і таки відвезли до кордону Закарпатської області, де передали правоохоронцям. Решта ромів зосталися в місті.

"До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. До мене приходила поліція, сказали дати автобус. Чому не запакували і не відвезли?", - запитав Марцінків.

А ще додав, що треба було другу ходку зробити.

Голова Івано-Франківська Марцінків хоче вивезти ромів на Закарпаття До наступного вівторка правоохоронці мають вивезти ромів з Івано-Франківська. Більше - тут: https://suspilne.media/28402-golova-ivano-frankivska-marcinkiv-hoce-vivezti-romiv-na-zakarpatta/ Опубліковано Суспільне Карпати Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Справа про ворожнечу

Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини, звернулася до органів державної влади, місцевого самоврядування і власне Руслана Марцінківа через його антиромські настрої. Як відзначають правозахисники, у цьому випадку з боку поліції та мера Івано-Франківська можна констатувати порушення прав ромської меншини.

З’явився коментар щодо ситуації із вивезенням ромів і на сторінці Посольства Сполучених Штатів Америки у Facebook. Там стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми... Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Середа, 22 квітня 2020 р.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму твіттері повідомив про відкриття кримінального провадження.

"Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство!", – йдеться у дописі.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко пообіцяв дати висловлюванням міського голови Івано-Франківська правову оцінку.

"Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. Особливо обурює, що у цих цілях намагалися використати поліцію", - наголосив Клименко.



Жодної дискримінації

Роми, про яких йде мова, проживають в сквері навпроти залізничного вокзалу. А постанова Кабміну на час карантину забороняє у таких місцях не те, що постійне перебування, а навіть прогулянки. Саме "привокзальних" ромів і хотів вивезти з Івано-Франківська мер.

"Жодної дискримінації в цьому я не вбачаю. Адже мова йшла про конкретних осіб ромської національності, які порушували карантин. Національність не має значення, але всі повинні дотримуватися карантину. На "102" і "гарячу лінію" міськвиконкому неодноразово зверталися люди, розповідали про шахрайство, про те, що деякі особи чіпляються до прохожих, вимагають гроші. Без масок, рукавиць", - розповів під час ефіру на радіо "Західний полюс" Руслан Марцінків.

Мер також пояснив, до чого у цій справі поліція, про яку говорили Аваков і Клименко.

"До мене звернулися представники місцевої поліції, щоб ми допомогли, надали транспорт для осіб ромської національності, які прописані в Іршавському та Свалявському районах Закарпатської області. Необхідно було відвезти ромів додому, адже жоден громадський транспорт наразі не їздить. Ми знайшли транспорт, і я був здивований, що частина з цих людей відмовилася повертатися додому", - каже мер.

Мер визнав, що на оперативній нараді висловився дещо емоційно і попросив вибачення. А ще став на захист місцевої поліції. Вони хотіли як краще, адже було й справді багато звернень від жителів міста.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Марцінків повідомив, що його викликали на допит 28 квітня.

#ПідтримуюМарцінківа

Народний депутат від "Свободи" Оксана Савчук вважає, що мера Івано-Франківська переслідують за те, що для нього безпека франківців – перед усім.

"Зараз дійсно не "совок". А Аваков — не член сталінської розстрільної трійки, щоб без суду і слідства звинувачувати та відразу вироки виносити. Тому крім огиди його безпідставні нападки ніяких інших емоцій не викликають", - йдеться в дописі лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока на його сторінці в Facebook.

Щодо ситуації з порушенням кримінальної справи проти міського голови Івано-Франківська Руслан Марцінків Перше. Для... Опубліковано Олегом Тягнибоком Четвер, 23 квітня 2020 р.

Депутат Івано-Франківської міськради Андрій Грималюк також підтримав мера і додав тег на своїй сторінці в Facebook #ПідтримуюМарцінківа. За цим тегом, а ще #рукигетьвідМарцінківа можна знайти дописи прихильників мера.

Напевно до кожного з нас на вокзалі підходили цигани і просили кілька гривень на квиток, щоб доїхати додому. #Підтримую_Марцінківа Опубліковано Andriy Grymalyuk Четвер, 23 квітня 2020 р.

Місце в політиці знайдеться?

Наразі суспільство розділилося на тих, хто підтримує дії Марцінківа і тих, хто засуджує. Чого чекати меру Івано-Франківська - загального осуду чи підтримки електорату на майбутніх виборах – поцікавилися ми у експертів.

Федір Шандор, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри соціології Ужгородського національного університету

Якщо людина перебуває на такій посаді, вона повинна стримувати свої емоції. Постійно перекладати з хворої голови на здорову некоректно. Тож, якщо він не може керувати своїми емоціями, краще не займатися громадською роботою. Є публічні та політичні посади, обіймаючи які людина має знати елементарний протокол поведінки.

На мою думку, на цю ситуацію суспільство може зреагувати по-різному. Ті, хто в 1936 році підтримував Гітлера, через 10 років уже його проклинали. А нинішня ситуація, безумовно, вплине на майбутні вибори. Інтелігенція не дозволить собі підтримувати такого кандидата. Але питання в тому, скільки інтелігенції в місті.

Ігор Доцяк, доцент кафедри політології, директор центру соціальних досліджень Прикарпатського національного університету

Виділяти, акцентувати увагу на приналежності до нації чи пов’язувати з етносом ті чи інші речі не коректно і не відповідає посадовим обов’язкам міського голови. Та, якби там не було, Марцінків має високий рівень підтримки серед жителів міста, підтверджений різними опитуваннями. Але підтримка ця не ідеологічна, а, скоріш, стосується вміння мера вирішувати різні побутові, господарські та комунальні проблеми. Він веде активну медійну кампанію, спілкується з громадськістю. І я думаю, якщо не буде подальших ексцесів чи серйозних конкурентів, то можна очікувати на його перемогу на майбутніх виборах.

Едуард Багіров, правозахисник

Коли чиновники приймають рішення і роблять публічні заяви, які можна розцінювати як розпалювання міжнаціональної ворожнечі, це, безперечно, дуже погано. Ця людина є лідером соціуму і такі заяви завдають шкоду міжнародному іміджу України.

І чекаю на публічну реакцію. Якщо розпочато кримінальне провадження, то ця людина може бути позбавлена свободи за такі абсурдні, неправильні заяви. Це необхідно зробити, щоб інші не повторяли подібне.

Якщо б мова йшла про мера міста десь, наприклад, в Західній Європі, то після такого скандалу у нього б не було політичного майбутнього. Більшість виборців не підтримала б такого кандидата. В Україні ситуація інакша. Більшість з нас чули схожі заяви раніше, але депутати і мери залишалися на своїх посадах без жодних наслідків. Я дуже сподіваюся, що ця людина більше не буде лідером соціуму, його більше не оберуть мером, депутатом, а згадувати про нього будуть в негативному контексті.

Віталій Світлик, керівник ГО "Центр політичних студій"

Скандал із ромами - це зайве свідчення недалекоглядності і необережності у висловлюваннях міського голови. Приділяти таку увагу цій справі у час карантину і великих проблем з медичними закладами недоцільно. В черговий раз висловлювання мера робить дурну славу і погану рекламу місту.

Та я не думаю, що ця ситуація вплине на місцеві вибори. Так, зараз багато галасу у соціальних мережах щодо цієї справи. Запустили маніпуляції з його допитами, роблять з нього мученика. Але основний електорат Марцінківа - це пенсіонери. Їх немає у Facebook, натомість вони отримують газети і буклети, а головне - маски. Таким чином відчувають "підтримку" мера, а про ромів навіть не почують. Тому загальна ситуація виглядає черговим фарсом. Не думаю, що Марцінків отримає якийсь термін чи покарання.

Слово не…

Висловлювання про вивезення ромів - не перший ляп у політичній кар’єрі Руслана Марцінківа. У березні 2016-го під час "Маршу за життя та сімейні цінності" мер заявив, що геї не можуть бути патріотами. На його думку, патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот – той, хто вірить в Бога. Голова запевнив, що не допустить проведення ЛГБТ-маршів в місті.

Після цього мер здобув "статус" скандального, став зіркою соціальних мереж, а його вислів став цитатою. У Wikipedia його назвали гомофобом.