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03 травня 2020, 14:51 25

Мери Івано-Франківська та Львова виступили на захист Бондаренко

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03 травня 2020, 14:51 25
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Вони підтримали колегу в рішенні щодо карантину
Фото: УП
Вони підтримали колегу в рішенні щодо карантину

Міські голови Львова та Івано-Франківська підтримали мера Черкас, який ухвалив рішення послабити карантинні заходи без узгодження з Кабміном України. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційні сторінки мерів у Facebook.

Мер Львова Андрій Садовий впевнений, що уряд має делегувати містам більше самостійності в ухваленні рішень щодо карантину. Він закликав припинити будь-які переслідування черкаського колеги.

"За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів зараз отримати - це колапс у органах державної чи місцевої влади. Тому кожен крок має бути виваженим", - упевнений Садовий.

За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів зараз...

Опубліковано Андрій Садовий Субота, 2 травня 2020 р.

У свою чергу голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у нього таке враження, що в країні хочуть знищити місцеве самоврядування – забрали гроші у громад.

"Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти в громад, закріпачили українців щодо виїзду закордон, продали землю, обманули з доплатами медиків!
Підтримую мера Черкас Боднаренко! Карантин один для всіх, а не для обраних", - написав Марцінків.

Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти у громад,...

Опубліковано Русланом Марцінковим Субота, 2 травня 2020 р.

Нагадаємо, що мер Черкас вирішив достроково послабити карантинні обмеження у місті. Через це рішення на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка пролунала критика від Офісу президента України Володимира Зеленського. Чиновника можуть викликати в столицю для дачі пояснень.


карантин Черкаси президент Анатолій Бондаренко
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