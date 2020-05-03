Мери Івано-Франківська та Львова виступили на захист Бондаренко
Міські голови Львова та Івано-Франківська підтримали мера Черкас, який ухвалив рішення послабити карантинні заходи без узгодження з Кабміном України. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційні сторінки мерів у Facebook.
Мер Львова Андрій Садовий впевнений, що уряд має делегувати містам більше самостійності в ухваленні рішень щодо карантину. Він закликав припинити будь-які переслідування черкаського колеги.
"За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів зараз отримати - це колапс у органах державної чи місцевої влади. Тому кожен крок має бути виваженим", - упевнений Садовий.
За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів зараз...Опубліковано Андрій Садовий Субота, 2 травня 2020 р.
У свою чергу голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у нього таке враження, що в країні хочуть знищити місцеве самоврядування – забрали гроші у громад.
"Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти в громад, закріпачили українців щодо виїзду закордон, продали землю, обманули з доплатами медиків!
Підтримую мера Черкас Боднаренко! Карантин один для всіх, а не для обраних", - написав Марцінків.
Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти у громад,...Опубліковано Русланом Марцінковим Субота, 2 травня 2020 р.
Нагадаємо, що мер Черкас вирішив достроково послабити карантинні обмеження у місті. Через це рішення на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка пролунала критика від Офісу президента України Володимира Зеленського. Чиновника можуть викликати в столицю для дачі пояснень.
- 16:58 03 травня У дитячому будинку під Києвом зафіксували COVID-19
- 16:29 03 травня Український посол у Німеччині запропонував парі Шредеру щодо Криму
- 15:47 03 травня На Банковій представники бізнесу вимагали послабити карантин
- 15:17 03 травня У Києві через напад на ромів розпочали кримінальне провадження
- 14:51 03 травня Мери Івано-Франківська та Львова виступили на захист Бондаренко
- 14:06 03 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:06 03 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази