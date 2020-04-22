Правозахисники просять оцінити дії мера Івано-Франківська щодо ромів

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Hromadske.

Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України, звернулася до органів державної влади та місцевого самоврядування Івано-Франківська й особисто до мера міста Руслана Марцінківа через його антиромські настрої.

"Ми звертаємось до влади – Верховної Ради України, Офісу президента, Кабінету Міністрів України з вимогою надати оцінку діям мера міста Івано-Франківська, та проведення негайних дій щодо попередження антиромських настроїв та подій в регіонах України, приведення цих питань у відповідність до законодавства України і міжнародних європейських стандартів у сфері забезпечення правового та соціального захисту", — йдеться у заяві.

Також коаліція організацій вимагає вироблення практичних механізмів ефективної реалізації прав національних меншин у активній співпраці з ромськими громадами та органами законодавчої та виконавчої влади.

Така стурбованість пов'язана з тим, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область. Про це очільник міста повідомив на щотижневій оперативній нараді, неодноразово вживши висловлювання, що мають ознаки мови ворожнечі та можуть спричинити розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти ромської національної етнічної групи.

Як відзначають правозахисники, у цьому випадку з боку поліції та мера Івано-Франківська можна констатувати порушення прав ромської меншини.

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Нагадаємо, в Івано-Франківську на сесії міськради депутати підтримали бізнес та медиків. Сьогоднішня сесія міської ради спрямована на заходи для зменшення навантаження на підприємців під час карантину.

На Прикарпатті кількість смертей від COVID-19 сягнула 40. В Івано-Франківській області зафіксовано 589 випадків інфікування коронавірусом.