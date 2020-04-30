Ринки в Івано-Франківську відкрили, кладовища - ні

Через тиск громадськості ринки в умовах карантину працюватимуть

Центральний ринок. Фото: сторінка Руслана Марцінківа у Facebook

Через тиск громадськості ринки в умовах карантину працюватимуть

У міськраді під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорили низку питань. Вирішили відкрити продовольчі ринки за умови дотримання жорстких санітарних вимог, кладовища в місті залишаться закритими.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своєму каналі у телеграм, інформує RegioNews.

"Через тиск міських голів та громади відкрилися ринки, я вважаю, що це правильно. Але закликаю всіх підприємців та покупців ретельно дотримуватися всіх правил безпеки", - наголошує мер.

Продавців та покупців пускатимуть на територію ринку лише за наявності маски та проходження температурного скринінгу. На кожному вході чи в'їзді на ринок має бути антисептик. Допускається перебування не більше 1 людини на 10 метрів кв. Кожні три години – дезинфекція поверхонь. Між покупцем і продавцем має бути захисний екран і відстань не менше 2 метрів.

Обговорили і роботу кладовищ. Директор Комунального підприємства "Міська ритуальна служба" Андрій Хруник зауважив, що кладовища закриті, поховання проходять у звичайному режимі.

"Рішення про закриття люди вважають недоречним. Територія кладовища 45 га, масові скупчення - це двоє-троє родичів коло могили, які, зазвичай, проживають в одній квартирі і заразитися на відкритому повітрі практично не можуть. На мою думку, варто кладовища відкривати", - зауважив Хруник.

Іноді доходить до того, що люди перелазять через огорожу, щоб потрапити на могили до рідних. Були випадки, коли люди приїжджали до воріт, а їх не пускали - не всі знали про закриття. Тож недоцільно, щоб кладовище було закритим аж до 11 травня, каже посадовець.

Наразі діє постанова Кабміну і рекомендація санітарного лікаря про закриття кладовищ. Після обговорення чиновники вирішили виконувати рішення центральної влади.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 30.04.2020 Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 30 квітня 2020 р.

"От не розумію рішення закрити кладовища. Чукалівка - 45 га. Відстані величезні, для чого створювати соціальну напругу і не дати можливості людям вклонитися померлим. І так транспорт не працює", - йдеться у дописі Руслана Марцінківа на його сторінці у Facebook.

От не розумію рішення центральної влади закрити кладовища! Чукалівка - 45 ГА! Відстані величезні, для чого робити соціальну напругу і не дати можливості людям вклонитися померлим! І так транспорт не працює! Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 30 квітня 2020 р.

Нагадаємо, впродовж доби на Прикарпатті зафіксовано 41 діагноз захворюваності на COVID-19, загалом 862 підтверджених випадків інфікування. 51 людина померла.