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Ірина Федоляк
Журналіст
03 квітня 2020, 16:35 2

На Прикарпатті померлу в районній лікарні жінку перевіряють на COVID-19

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03 квітня 2020, 16:35 2
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Жінка із Тлумацького району лікувалася від пневмонії. Її результати направили на перевірку щодо наявності коронавірусної інфекції
Фото з відкритих джерел
Жінка із Тлумацького району лікувалася від пневмонії. Її результати направили на перевірку щодо наявності коронавірусної інфекції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

"У Тлумацькому районі померла жінка. Підозра чи ні - ми наразі сказати не можемо. У всіх людей, які на території області лікувалися від пневмонії, ми беремо зразки на дослідження. Поки що зразок в лабораторії, результатів ще немає", - повідомив під час брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

Він також розповів, що в області 410 людей госпіталізовані з підозрою на коронавірус. Отримали 164 результати ПЛР-тестів. 80 виявилися позитивними, 84 – негативними. Очікують результати ще по 247 випадках.

Найбільша кількість хворих в області в Івано-Франківську - 23. У Надвірнянському районі 15, Тисменицькому - 13, Калуському - 8.

Нагадаємо, в Івано-Франківську в пологовому за декілька днів померли три жінки.

Про смерть у міському пологовому будинку повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він також запевнив, що породілля померла не від коронавірусу. Пізніше під час розтину в породіллі виявили підозру на двобічну пневмонію. Відтак відібрали аналізи для перевірки на коронавірус.

Крім того, в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому будинку. Днями у неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнене дихання, блискавично розвинулася пневмонія. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла.

Родичі померлої від COVID-19 породіллі переконані, що жінка захворіла в пологовому. Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував.

В обласному пологовому зафіксували ще одну смерть. Повідомили і про 4 хворих на COVID-19 працівників закладу. Наразі на Прикарпатті уже 5 смертей від COVID-19.

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