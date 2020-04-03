На Прикарпатті померлу в районній лікарні жінку перевіряють на COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
"У Тлумацькому районі померла жінка. Підозра чи ні - ми наразі сказати не можемо. У всіх людей, які на території області лікувалися від пневмонії, ми беремо зразки на дослідження. Поки що зразок в лабораторії, результатів ще немає", - повідомив під час брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.
Він також розповів, що в області 410 людей госпіталізовані з підозрою на коронавірус. Отримали 164 результати ПЛР-тестів. 80 виявилися позитивними, 84 – негативними. Очікують результати ще по 247 випадках.
Найбільша кількість хворих в області в Івано-Франківську - 23. У Надвірнянському районі 15, Тисменицькому - 13, Калуському - 8.
Брифінг про ситуацію з коронавірусною інфекцією в області
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.
Нагадаємо, в Івано-Франківську в пологовому за декілька днів померли три жінки.
Про смерть у міському пологовому будинку повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він також запевнив, що породілля померла не від коронавірусу. Пізніше під час розтину в породіллі виявили підозру на двобічну пневмонію. Відтак відібрали аналізи для перевірки на коронавірус.
Крім того, в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому будинку. Днями у неї піднялася температура, з'явився кашель та ускладнене дихання, блискавично розвинулася пневмонія. Вона народила здорову дівчинку, але наступного дня після пологів померла.
Родичі померлої від COVID-19 породіллі переконані, що жінка захворіла в пологовому. Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася із Польщі у листопаді ще задовго до пандемії, а у медзакладі ніхто її не відвідував.
В обласному пологовому зафіксували ще одну смерть. Повідомили і про 4 хворих на COVID-19 працівників закладу. Наразі на Прикарпатті уже 5 смертей від COVID-19.
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