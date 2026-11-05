Фото: ДСНС

Пізно ввечері 4 листопада у Бучанському районі внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на території складу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та Київську ОВА.

На місце пожежі прибули рятувальники з Бучанського та інших районів області. Для ліквідації наслідків залучили додаткові сили.

Пожежу локалізували. Наразі рятувальники проливають осередки горіння та розбирають пошкоджені конструкції.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Один чоловік дістав травми.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада на Сумщині чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого будинку, жінка загинула.